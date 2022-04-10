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Посольство США: Абхазия и Южная Осетия являются неотъемлемой частью Грузии
10.04.2022 15:33
Соединенные Штаты Америки не признают т.н. президентские выборы, проведенные в Цхинвальском регионе Грузии - т.н. Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.
В заявлении посольства говорится, что Абхазия и т.н. Южная Осетия являются неотъемлемой частью Грузии, и этого не могут изменить ни «выборы», и ни априори незаконный «референдум».
США призывают Россию немедленно прекратить войну в Украине и оккупацию Грузии.
«Соединенные Штаты не признают т.н. президентские выборы, проведенные 10 апреля в регионе Грузии - Южной Осетии и их результаты. Наша позиция в связи с Абхазией и Южной Осетией однозначна: эти регионы являются неотъемлемой частью Грузии. Этого не могут изменить ни «выборы», ни априори незаконный «референдум», призывающий Южную Осетию к вхождению в состав России. Соответственно, мы подчеркиваем нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.
Сейчас, когда Россия ведет жестокую, неспровоцированную и неоправданную войну в Украине и целенаправленно нападает на украинский народ и города, еще важнее защищать эти фундаментальные принципы, являющиеся основой международной безопасности.
Поэтому мы призываем Россию немедленно остановить свою войну в Украине и оккупацию Грузии, выполнить все обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года. В их числе отвод российских сил на доконфликтные позиции, отмена признания независимости регионов Грузии: Абхазии и Южной Осетии, и обеспечение свободного перемещения в этих регионах гуманитарной помощи», - сказано в заявлении.
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