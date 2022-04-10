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Латвия не признает «выборы» в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии
10.04.2022 15:38
Латвия не признает т.н. президентские выборы в оккупированном Цхинвальском регионе, — заявление МИД Латвии.
«Латвия считает незаконными и не признает так называемые президентские выборы, проведенные 10 апреля в оккупированном Россией Цхинвальском регионе Грузии. Латвия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении МИД Латвии.
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