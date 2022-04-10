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Словакия не признает т.н. президентские выборы в оккупированном Цхинвальском регионе


10.04.2022   16:38


МИД Словакии не признает т.н. президентские выборы в оккупированном Цхинвальском регионе. Об этом в соцсети написал министр иностранных и европейских дел Словакии Мартин Клюс.

«Наша позиция ясна: МИД Словакии не признает т.н. президентские выборы, которые 10 апреля проходят в сепаратистском регионе Грузии Южной Осетии. Мы ещё раз подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, признанных международным правом», — написал Мартин Клюс.

Сегодня в оккупированном Россией Цхинвальском регионе Грузии проходят т.н. президентские выборы.

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