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Аэропорт Днепра разрушен в результате российской атаки


10.04.2022   20:29


В результате российских ударов разрушен аэропорт города Днепр, - об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, информация о жертвах на данный момент уточняется.

«Повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят», - сообщил Резниченко.

На этот факт отреагировала и депутат Верховной Рады Леся Василенко. Она написала в Твиттере, что недавний авиаудар российских оккупантов «не оставил инфраструктуру и уничтожил все вокруг аэропорта».

По информации BBC, данный аэропорт и до сих пор подвергаелся атакам российских оккупантов. Как заявил Резниченко 15 марта, ракетный удар повредил здание терминала.

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