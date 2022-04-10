

Генпрокурор Украины: В Киевской области обнаружено более 1200 тел

10.04.2022 21:43





На территории Киевской области после того, как откуда ушли российские военные, найдено уже более 1200 тел. Об этом заявила Sky News генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.



«То, что мы видим во всех регионах Украины - это военные преступления, преступления против человечности», - сказала Венедиктова.



Она отметила, что у Украины есть доказательства того, что Россия осуществила ракетный обстрел железнодорожного вокзала в городе Краматорск, в результате чего погибли более 50 человек.



Власти Украины расследуют 5600 случаев предполагаемых военных преступлений, совершенных после начала вторжения российских войск в Украину. По существующей информации, установлено более 500 подозреваемых в совершении военных преступлений, в их числе высокопоставленные российские военные и чиновники.



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