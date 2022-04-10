

Зеленский: "Мариуполь пытаются взять штурмом 10 тысяч российских оккупантов"

10.04.2022 22:37





"Мариуполь пытаются взять штурмом 10 тысяч российских оккупантов", - об этом сообщил президент Украины Володимир Зеленский во время совместного выступления с федеральным канцлером Австрии.



Зеленский подчеркнул, что защитникам города очень нелегко. Однако они сейчас сдерживают большое войско и не дают ему двинуться на восток, который стремится захватить РФ.



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