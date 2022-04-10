

Арахамия: «Переговоры идут тяжело, позиций для сближения вообще немного»

10.04.2022 22:44





СМИ публикуют интервью с главой украинской делегации Давидом Арахамией касательно переговоров между Украиной и России.



«Переговоры идут тяжело, так как каждая из сторон настаивает на своем. Позиций для сближения не так много, даже вообще немного. Все зависит от того, на чьей стороне окажется тактическая победа. Особенно в свете возможного наступления РФ на Донбасс» - сообщил Арахамия.



Касательно гарантий безопасности Украине публично заявили, что готовы это сделать: Германия, Турция, Франция, Италия. Британия согласилась рассмотреть свое участие.



Китай сейчас активно работает над документом. США еще не дали ответ, но в Украине уверены, что согласятся.



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