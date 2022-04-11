

Разведка Британии – продолжают поступать доказательства о военных преступлениях российских войск в Украине

11.04.2022 10:50





Продолжают поступать новые доказательства предполагаемых военных преступлений России продолжают появляться после ее ухода с севера Украины, об это распространяет сообщение британская разведка.



Доказательства включают новые сообщения об обнаружении импровизированных могил массовых захоронений с умершими украинскими мирными жителями недалеко от Бузовой Бучанского района Киевской области.



Напомним, что пока после ужасных кадров освобожденной от российских террористов Бучы, по предварительным данным, в результате российской агрессии в Чернигове погибли около 700 человек, среди которых несколько десятков дети разного возраста, начиная с младенцев.



Также продолжают поступать новые заявления и свидетельские показания о сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих, которые осуществлялись в отношении несовершеннолетних. В отношении выживших проводятся соответствующие процедуры экспертизы.





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