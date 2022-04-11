

Оккупацией Чернобыля российские террористы обрекли себя на страшную долгую смерть

11.04.2022 11:29





Российские войска, находившиеся в Чернобыле, обрекли себя и всех, с кем контактировали на мучительную смерть. Пренебрегая неоднократные предупреждения об опасности нахождения в пораженной зоне, российские оккупационно-террористчиеские войска в т.н. Рыжем лесу начали рыть окопы. Своими действиями они не только подверглись облучению лично, но и всполохнули десятилетиями осевшую радиационную пыль.



В следствии, проведенные специалистами замеры зафиксировали аномально высокие показатели радиационного фона в Рыжем лесу, где российские солдаты рыли окопы. Как сообщают в "Энергоатоме", некоторые показатели в 10–15 раз, а то и в 160 раз больше нормы.



По мнению специалистов, всех оккупантов, которые там находились, ожидает лучевая болезнь различных степеней тяжести, чем обрекли себя на страшную долгую смерть. Более того, после их вывода в Беларусь, они перенесли эту радиацию с собой, создав угрозу распространения радиации через лиц, контактирующих сними. Также опасность распространения радиации исходит от вывезенной из чернобыльской зоны оккупации военной техники.





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