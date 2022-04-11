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Британская разведка – «Повышается вероятность использования Россией фосфорных боеприпасов в Мариуполе»
11.04.2022 12:00
«Войска РФ продолжают обстреливать Донбасс, увеличивается риск жертв среди гражданского населения. Повышается вероятность использования Россией фосфорных боеприпасов в Мариуполе», говорится в отчете британской разведки.
Сообщается, что российские обстрелы продолжаются в Донецкой и Луганской областях, украинские силы отразили несколько атак, в результате чего были уничтожены живая сила противника, российские танки, автомобили и артиллерийское оборудование.
Напомним, что Россия, после неудачи в операции захватить Киев и ряд других крупных городов Украины, решила изменить тактику и начала перегруппировку войск, поставив задачу взять Харьков, Мариуполь, Одессу, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областях, обложить Киев, принудить ее капитулировать, а в случае отказа - уничтожить ее.
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