

ГУР - Москва готовится обороняться от партизан на территории России

11.04.2022 17:22





«Россияне готовятся к партизанской войне на своей территории», такое сообщения распространяет ГУР (Главное Управление Разведки) ВСУ.



По данным ГУР, в РФ вводят повышенные меры безопасности, которые связаны с «угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры». Вероятно, недавние взрывы в Белгороде посеяли панику в соседних Украине регионах РФ и люди, в пример белорусам, возьмутся за «рельсовую войну», целенаправленно выводя из строя ЖД сообщение с Украиной, чтобы усложнить отправку подкрепления в зону боевых действий.



В Кремле, с учетом провалом операции по уничтожению Украины и военным преступлениям, совершенным российскими террористами на временно оккупированных территориях, серьезно опасаются, что Украина будет мстить, и не далек тот час, когда украинские бойцы перенесут боевые действия на территорию России и объявят ей партизанскую войну.



Напомним, что по материалам, которые стали известны после освобождения временно оккупированных Россией территорий Украины, Москва добилась лишь одного – жалеть оккупантов никто не будет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



