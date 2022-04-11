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ГУР - Москва готовится обороняться от партизан на территории России
11.04.2022 17:22
«Россияне готовятся к партизанской войне на своей территории», такое сообщения распространяет ГУР (Главное Управление Разведки) ВСУ.
По данным ГУР, в РФ вводят повышенные меры безопасности, которые связаны с «угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры». Вероятно, недавние взрывы в Белгороде посеяли панику в соседних Украине регионах РФ и люди, в пример белорусам, возьмутся за «рельсовую войну», целенаправленно выводя из строя ЖД сообщение с Украиной, чтобы усложнить отправку подкрепления в зону боевых действий.
В Кремле, с учетом провалом операции по уничтожению Украины и военным преступлениям, совершенным российскими террористами на временно оккупированных территориях, серьезно опасаются, что Украина будет мстить, и не далек тот час, когда украинские бойцы перенесут боевые действия на территорию России и объявят ей партизанскую войну.
Напомним, что по материалам, которые стали известны после освобождения временно оккупированных Россией территорий Украины, Москва добилась лишь одного – жалеть оккупантов никто не будет.
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