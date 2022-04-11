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ГУР – Установлены личности военных преступников, орудующих в городе Бородянка Киевской области


11.04.2022   17:38


Установлены личности военных преступников, орудующих в городе Бородянка Киевской области, об этом сообщает ГУР (Главное Управление Разведки) ВСУ.

Украинская разведка опубликовала имена российских оккупантов, которые совершили военные преступления против украинцев в городе Бородянка Киевской области.

Военными преступниками оказались военнослужащие 1-го десантно-штурмового взвода 5-ой десантно-штурмовой роты 2-ой батальонной тактической группы 234 десантно-штурмового полка (войсковая часть 74268) г. Псков.

Оккупанты-туррористы полностью разбомбили Бородянку и убили сотни мирных жителей. При этом в городе не было ни одного военного объекта, по которым, как гласит роспропаганда, проводились точечные удары «в соответствии планов спецоперации по уничтожению каналов логистики и обеспечения националистов».

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