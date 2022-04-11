

Архимандрит Доротэ Курашвили – «Даже Иуда лучше тех, кто греет руки на горе Украины»

11.04.2022 19:54





«Даже Иуда лучше тех, кто греет руки на горе Украины» - сказал на проповеди священник Грузинской Православной Церкви, архимандрит Доротэ Курашвили.



«Вы знаете из Евангелия, как Иуда, ради наживы, ради получения выгоды, предал Иисуса Христа! Сегодня Иуда — это все те, кто греет свои руки и душу войной, развязанной империей зла против Украины! Даже Иуда, хотя бы поняв что предал праведника, лучше тех, кто греет руки на горе Украины! Они хуже Иуды!



Какую выгоду можно найти в торговле и заигрывании с империей зла?! Разве эти деньги не используются для убийства украинских детей?



Чего хорошего могут принести эти вырученные деньги? Для тебя, или твоей семьи?! – Это катастрофа! Это беда, которая охватила наш народ! Эта беда больше, чем то, что происходит сегодня в Украине, ведь в Украине сейчас рождаются мученики! Рождаются герои! Рождаются именно из-за этой войны, которую развязала империя зла! И борьба против зла в этой войне – это и есть героизм!



Многие задаются вопросом- Где Христос сегодня, почему допускает такое? Ответ прост и очевиден – Бог в тех людях, которые жертвуют собой ради спасения других!» - сказал на проповеди архимандрит Доротэ Курашвили.





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