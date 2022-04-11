

Тела погибших возле украинского Изюма грузинских добровольцев доставят в Тбилиси

11.04.2022 21:20





До конца недели в Тбилиси доставят тела двоих погибших в бою возле украинского города Изюм грузинских добровольцев. Об этом сообщил посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили.



Во время столкновений в городе Изюме Харьковской области погибли бойцы: 49-летний Давид Менабдишвили и 21-летний Николоз Шанава. Еще восемь грузинских бойцов были ранены.



«Они будут в Киеве сегодня поздно вечером или завтра утром, а затем в Киеве будут оформлены соответствующие документы и начнется процедура отправки тел из Киева в Грузию», заявил Закарашвили в интервью телекомпании «Рустави 2».



Посол отметил, что раненые грузины накануне находились в Днепропетровске, состояние здоровья каждого из них оценивается как удовлетворительное и смертельной опасности нет.



К этому времени известно, что в Украине погибли шестеро грузинских добровольцев: Гия Бериашвили, Давид Ратиани, Давид Гобеджишвили и Бахва Чикобава. Последний был убит в боях за Мариуполь. Из-за сложной обстановки на местах доставить тело Чикобава в Грузию до сих пор не удается. Остальные погибшие были похоронены на родине с воинскими почестями.



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