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Великобритания проверяет сообщения о применении химоружия в Мариуполе
12.04.2022 10:54
Украинское военное Управление стратегических коммуникаций сообщило, что российские войска применили химическое оружие против украинских военных и мирных жителей в Мариуполе.
Никаких подробностей управление не приводит и подтверждения этой информации пока нет.
Накануне заместитель начальника "управления Народной милиции" самопровозглашенной ДНР в эфире российского телевидения говорил о возможности применения средств "химических войск" против украинских защитников Мариуполя.
После сообщения Киева о применении химоружия министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс написала в "Твиттере", что применение такого оружия было бы "бессердечной эскалацией этого конфликта". Сообщения об этом "срочно проверяются", написала Трасс.
Ранее официальный представитель Пентагона в Вашингтоне заявил, что у них пока нет подтверждения этой информации, но ситуация тщательно отслеживается.
В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сделать все возможное, чтобы удержать Россию от применения химического оружия, однако он не говорил, что оружие уже применено.
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