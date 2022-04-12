Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Великобритания проверяет сообщения о применении химоружия в Мариуполе


12.04.2022   10:54


Украинское военное Управление стратегических коммуникаций сообщило, что российские войска применили химическое оружие против украинских военных и мирных жителей в Мариуполе.

Никаких подробностей управление не приводит и подтверждения этой информации пока нет.

Накануне заместитель начальника "управления Народной милиции" самопровозглашенной ДНР в эфире российского телевидения говорил о возможности применения средств "химических войск" против украинских защитников Мариуполя.

После сообщения Киева о применении химоружия министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс написала в "Твиттере", что применение такого оружия было бы "бессердечной эскалацией этого конфликта". Сообщения об этом "срочно проверяются", написала Трасс.

Ранее официальный представитель Пентагона в Вашингтоне заявил, что у них пока нет подтверждения этой информации, но ситуация тщательно отслеживается.

В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сделать все возможное, чтобы удержать Россию от применения химического оружия, однако он не говорил, что оружие уже применено.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна