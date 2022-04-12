

Великобритания проверяет сообщения о применении химоружия в Мариуполе

12.04.2022 10:54





Украинское военное Управление стратегических коммуникаций сообщило, что российские войска применили химическое оружие против украинских военных и мирных жителей в Мариуполе.



Никаких подробностей управление не приводит и подтверждения этой информации пока нет.



Накануне заместитель начальника "управления Народной милиции" самопровозглашенной ДНР в эфире российского телевидения говорил о возможности применения средств "химических войск" против украинских защитников Мариуполя.



После сообщения Киева о применении химоружия министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс написала в "Твиттере", что применение такого оружия было бы "бессердечной эскалацией этого конфликта". Сообщения об этом "срочно проверяются", написала Трасс.



Ранее официальный представитель Пентагона в Вашингтоне заявил, что у них пока нет подтверждения этой информации, но ситуация тщательно отслеживается.



В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сделать все возможное, чтобы удержать Россию от применения химического оружия, однако он не говорил, что оружие уже применено.



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