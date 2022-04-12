

В Эргнети проходит очередная встреча группы по превенции инцидентов

12.04.2022 12:43





В Эргнети проходит заседание Группы по предотвращению инцидентов и реагированию на них. На встрече стороны обсудят ситуацию вдоль линии оккупации за последние два месяца.



Главным вопросом встречи станет освобождение задержанных оккупационными силами граждан Грузии. На данный момент в плену у де-факто режима остаются восемь граждан Грузии.



Как сообщил перед встречей в Эргнети заместитель главы Аналитической службы СГБ Ираклий Антадзе, на этой неделе назначен суд над одним из задержанных.



«Сегодня мы обсудим факты незаконного задержания и потребуем самую свежую информацию о задержанных. Насколько нам известно, на этой неделе назначен суд над арестованным Мамукой Чхиквадзе. На встрече мы также коснемся фактов незаконной бордеризации. Что касается незаконных учений, то они наносят ущерб обстановке безопасности на местах, и мы снова будем решительно протестовать против этого факта», — сказал Ираклий Антадзе.



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