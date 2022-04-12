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The Guardian: Путин получает оружие из Ирака для войны в Украине
12.04.2022 17:10
Президент РФ Владимир Путин получает военную технику и боеприпасы из Ирака для войны в Украине. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, для поставок используются иранские сети контрабанды оружия. С их помощью Россия получила РПГ, противотанковые ракеты и системы залпового огня бразильского производства. Их доставили морем «после неудачной кампании Москвы в Украине в марте». Сначала Силы народной мобилизации Ирака «Хашд аль-Шааби» отправили их в Иран через пограничный переход Саламджа, и уже оттуда оружие уехало в Россию.
1 апреля Силы народной мобилизации Ирака «Хашд аш-Шааби» разобрали и отправили частями две самоходные реактивные системы залпового огня Astros II бразильской разработки, известные в стране как лицензионная версия Sajil-60.
По словам источника, который помогал организовать транспортировку, также власти Тегерана подарили Москве ракетную систему «Бавар 373» иранского производства, похожую на российскую С-300.
Три грузовых судна — два под российским флагом и одно под флагом Ирана — доставили оружие из иранского порта Бандар-Анзали через Каспийское море в Астрахань.
The Guardian отмечает, что контрабанда оружия свидетельствует о «резком изменении российской стратегии». Москва вынуждена опираться на Иран, своего военного союзника в Сирии, после того как Запад ввел санкции из-за вторжения России в Украину. Ограничения включают запрет на товары военного и двойного назначения, в том числе на некоторые виды электроники и оптики. Из-за этого российский военпром сталкивается с проблемами на производстве. И сейчас Кремль ищет другие источники поступления оружия и комплектующих.
Ирак и Иран с готовностью откликнулись на призыв Москвы о военной помощи. «Нам все равно, куда идет тяжелое вооружение. Все, что направлено против США, делает нас счастливыми», — заявил один из осведомителей в «Хашд аш-Шааби».
Ранее США поставили Киеву 1,5 тысячи ЗРК Stinger, более 5 тысяч ПТРК Javelin и сотни барражирующих снарядов Switchblade. Общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля по 8 апреля оценивается в $1,7 млрд.
Словакия передала Украине комплексы С-300, сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер. А Чехия поставила БМП и танки Т-72.
18 марта ЕС передал Киеву 300 млн евро, впервые в истории оплатив поставки оружия в зону военного конфликта.
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