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В Эргнети состоялось 106-е заседание МПРИ
12.04.2022 17:12
В селе Эргнети Горийского муниципалитета состоялось 106-е заседание Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM).
По данным Службы государственной безопасности, на встрече представители центрального правительства Грузии обсудили вопрос ограничения свободы передвижения. Они также настоятельно потребовали безоговорочного освобождения незаконно задержанных граждан Грузии.
В СГБ отмечают, что на встрече также обсуждались случаи т.н. бордеризации и все другие инциденты, зафиксированные вблизи линии оккупации. На встрече внимание уделялось обеспечению максимальной безопасности населения, проживающего вдоль линии оккупации, в период пасхальных праздников.
Следующее заседание Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) состоится 7 июня 2022 года.
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