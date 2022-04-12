

В Эргнети состоялось 106-е заседание МПРИ

12.04.2022 17:12





В селе Эргнети Горийского муниципалитета состоялось 106-е заседание Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM).



По данным Службы государственной безопасности, на встрече представители центрального правительства Грузии обсудили вопрос ограничения свободы передвижения. Они также настоятельно потребовали безоговорочного освобождения незаконно задержанных граждан Грузии.



В СГБ отмечают, что на встрече также обсуждались случаи т.н. бордеризации и все другие инциденты, зафиксированные вблизи линии оккупации. На встрече внимание уделялось обеспечению максимальной безопасности населения, проживающего вдоль линии оккупации, в период пасхальных праздников.



Следующее заседание Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) состоится 7 июня 2022 года.





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