

В НАТО прогнозируют более масштабный этап боевых действий в Украине

12.04.2022 19:28





В НАТО прогнозируют новый, более масштабный этап боевых действий в Украине. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.



По его словам, все указывает на то, что скоро начнется второй этап этой войны.



«Нас ждет начало второго, очень кровавого этапа этой войны. Мы вступаем во вторую фазу, более сложную, отличную по характеру от первого этапа, но имеющую гораздо более широкую территорию, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя», - заявил Джоанэ.



Он выразил надежду, что противостояние не затянется во времени, но, согласно его прогнозу, шансов на это мало и Джоанэ опасается, что будут новые потери среди мирного населения.



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