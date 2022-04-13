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Людмила Денисова о массовом сексуальном насилии в Буче


13.04.2022   00:04


Омбудсмен Украины Людмила Денисова изданиям «The New York Times» и «Би-би-си» поведала о фактах массовых изнасилований российскими солдатами в период оккупации Бучи Киевской области.

Денисова изданиям заяви ла, что во время оккупации Бучи российские солдаты держали в одном из подвалов около 25 женщин и девушек в возрасте от 14 до 24 лет и регулярно насиловали. Девять из них теперь беременны. «Российские солдаты говорили им, что будут насиловать их так, что им не захочется иметь сексуальные контакты ни с одним мужчиной, чтобы помешать им иметь украинских детей», — цитирует Денисову «Би-би-си».

Подробно об интервью Денисовой «The New York Times» и «Би-би-си».

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