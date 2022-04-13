

В Мариуполе погибло около 22 тысяч человек — глава Донецкой ОГА

13.04.2022 00:26





По предварительным данным, в Мариуполе погибло от 20 до 22 тысяч человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко в интервью CNN. При этом он уточняет, что реальное количество погибших может быть больше:



«Ситуация в Мариуполе затрудняет подсчет количества жертв, город находится в осаде и блокаде».



Ранее мэр города Вадим Бойченко заявил, что в городе погибли более 10 тысяч мирных жителей, и это число может превысить 20 тысяч, поскольку тела убитых «устилают улицы ковром». По его словам, российские войска несколько недель не давали конвоям с гуманитарной помощью проехать в город, пытаясь скрыть происходящее там от внешнего мира.



О десятках тысячах погибших говорил и президент Украины Владимир Зеленский:



«Худшая ситуация в Мариуполе. Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом».



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