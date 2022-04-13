

Подоляк – «Медведчук один из инициаторов войны»

13.04.2022 01:52





Подоляк прокомментировал задержание Виктора Медведчука сотрудниками СБУ и заявил, что он стал «одним из инициаторов войны»



«Медведчуку сегодня, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны», – написал он в Twitter.





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