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Подоляк – «Медведчук один из инициаторов войны»


13.04.2022   01:52


Подоляк прокомментировал задержание Виктора Медведчука сотрудниками СБУ и заявил, что он стал «одним из инициаторов войны»

«Медведчуку сегодня, чтобы выжить, нужно спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны», – написал он в Twitter.

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