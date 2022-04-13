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Украина: усилены меры безопасности на границе с Беларусью и непризнанным Приднестровьем
13.04.2022 11:36
Государственная Пограничная Служба Украины приняла меры по усилению мер безопасности на границе с Беларусью и непризнанным Приднестровьем, об этом на брифинге в «Медиа-центре Украина» заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.
"Мы стоим совместно с ВСУ, другими силами безопасности и обороны и готовы действовать в случае, если по этим направлениям попытаются вторгнуться враги", - сказал Демченко.
Также он заявил, что украинские пограничники вернули контроль за границами в Киевской, Черниговской и Сумской областях.
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