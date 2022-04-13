

Украина: усилены меры безопасности на границе с Беларусью и непризнанным Приднестровьем

13.04.2022 11:36





Государственная Пограничная Служба Украины приняла меры по усилению мер безопасности на границе с Беларусью и непризнанным Приднестровьем, об этом на брифинге в «Медиа-центре Украина» заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.



"Мы стоим совместно с ВСУ, другими силами безопасности и обороны и готовы действовать в случае, если по этим направлениям попытаются вторгнуться враги", - сказал Демченко.



Также он заявил, что украинские пограничники вернули контроль за границами в Киевской, Черниговской и Сумской областях.





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