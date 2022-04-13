

В Буче началась вторая часть эксгумации захоронения жертв массовых убийств

13.04.2022 12:04





Сегодня с 9 часов утра в Буче полиция приступила к эксгумации второй части захоронения жертв массовых убийств, совершенных российскими террористами.



В Братской могиле, по оценкам полицейских, находится более 65 невиновных жертв. Их расстреливали, сжигали, давили гусеницами.



Все следственные действия будут зафиксированы на видео, как свидетельство преступлений путина против человечности.



Неподалеку от захоронения полицейскими были найдены тела женщины и двух мальчиков примерно 4 и 10 лет, а также трупп застреленного в голову полицейского. По словам выживших очевидцев, российские террористы мирных жителей расстреливали по разным причинам – в целях сокрытия преступления, выраженное в изнасиловании, пытках, грабежах, а также просто ради забавы.





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