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Британская разведка: «Назначение Дворникова является попыткой централизовать командование и управление войсками»
13.04.2022 12:11
В промежуточном докладе по ситуации в Украине, британская разведка дала оценку назначения Дворникова командующим военными действиями России против Украины. В докладе в частности говорится:
- Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине представляет собой попытку централизовать командование и управление, поскольку неспособность к слаженным и скоординированным военным действиям до сих пор мешала российскому вторжению.
- Как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом России, граничащим с Донбассом.
- Российские сообщения недавно подчеркивали прогрессирующее наступление на Донбассе по мере того, как российские силы переориентируются на восток. Выбор Дворникова еще раз демонстрирует, как решительное украинское сопротивление и неэффективное довоенное планирование вынудили Россию пересмотреть свои планы.
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