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ГУР: Российские войска на временно оккупированных территориях уничтожат доказательства своих преступлений


13.04.2022   12:52


Руководство РФ приказало уничтожать любые доказательства преступлений своей армии в Украине, сообщает ГУР (Главное Управление Разведки) МО Украины на своей официальной странице Facebook.

в сообщении говорится, что после зверств в Буче, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для осуществления зачистки улиц от тел погибших мирных жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.

Также крематории использовали на территории Черниговской области и в г.Новоайдар Луганской области. В них же оккупанты сжигают тела своих погибших солдат.

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