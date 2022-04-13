

Анна Маляр: «Во всех регионах рассматривается риск возобновления агрессивных действий России»

13.04.2022 13:07





Угроза возобновления активных наступательных боевых действий со стороны России сохраняется по всем направлениям, особенно эта касается восточной и южной частей Украины, - об этом заявила заместитель МО Украины Анна Маляр. «Ключевая задача России – это восток Украины, также они рассматривают Херсонскую и Харьковскую области. Вместе с тем угроза остается и в других регионах Украины», – заявила она.



По информации ГШ МО Украины оперативная обстановка на 6:00 13 апреля характеризуется следующим образом:

- враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях и активно ведет воздушную разведку.



- до 26 апреля российская федерация ввела в пограничных с Украиной районах и на временно оккупированной территории Крыма так называемый "желтый уровень террористической угрозы". Указанные мероприятия проводятся предположительно с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины.



- враг продолжает перебрасывать в Украину так называемых «добровольцев». Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.



Напомним, что 24 февраля президент России Владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска России обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет, авиабомб. Стали известны факты о военных преступлениях – насилие; пытки; изнасилование несовершеннолетних и малолеток, в том числе групповые, совершенные российскими оккупационными войсками на территории Украины.





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