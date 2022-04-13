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Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии отправились с визитом в Киев


13.04.2022   13:43


Президенты: Польши - Анджей Дуда, Литвы – Гитанас Науседа, Латвии – Эгилс Левитс и Эстонии – Алар Карис отправились с визитом в Киев.

Об этом сообщил Науседа в Твиттере, передает Укринформ.

«Едем в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за суверенитет и свободу. Вместе к победе!» - говорится в посте.

Как пишет ERR, в Киеве лидеры встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На встрече планируется обсудить оказание помощи украинской армии и гражданскому населению, а также расследование военных преступлений с целью отправить под суд ответственных за них лиц.

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