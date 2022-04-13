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Под Мариуполем людям стало плохо, многие оставляют свои дома
13.04.2022 13:57
Жители пригорода Мариуполя пожаловались на ухудшение самочувствия после распространения оккупантами ядовитого вещества, многие оставляют свои дома, об этом в эфире телемарафона сообщил глава Мариуполя Вадим Бойченко.
"Действительно, они использовали некое химическое вещество, сбросив его с беспилотника. К сожалению, мы не можем взять образцы и посмотреть, что это было. Ветер распространил это вещество, и его частицы дошли до окраин города. Были жалобы на здоровье в поселках Сартана и Талаковка. После этого люди покинули свои дома в этих селах и эвакуировались" - сказал он.
В этих поселках люди почувствовали нехарактерный вкус во рту, трудности дыхания, слабость и другие признаки отравления химическим веществом.
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