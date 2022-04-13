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Россия на 13 апреля в Украине потеряла убитыми около 19 800 личного состава
13.04.2022 14:14
Российские войска с 24 февраля по 13 апреля потеряли уже около 19 800 человек, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает на официальной странице в Фейсбуке.
По остальным потерям России - танков 739 единиц, боевые бронированных машин - 1 964, артиллерийские системы - 358, РСЗО - 115, средств ПВО - 64, самолетов - 158, вертолетов - 143, автомобильная техника - 1 429, корабли/катера - 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 132, специальная техника – 25, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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