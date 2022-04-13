

Россия на 13 апреля в Украине потеряла убитыми около 19 800 личного состава

13.04.2022 14:14









По остальным потерям России - танков 739 единиц, боевые бронированных машин - 1 964, артиллерийские системы - 358, РСЗО - 115, средств ПВО - 64, самолетов - 158, вертолетов - 143, автомобильная техника - 1 429, корабли/катера - 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 132, специальная техника – 25, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4. Российские войска с 24 февраля по 13 апреля потеряли уже около 19 800 человек, об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает на официальной странице в Фейсбуке По остальным потерям России - танков 739 единиц, боевые бронированных машин - 1 964, артиллерийские системы - 358, РСЗО - 115, средств ПВО - 64, самолетов - 158, вертолетов - 143, автомобильная техника - 1 429, корабли/катера - 76, БПЛА оперативно-тактического уровня – 132, специальная техника – 25, пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.



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