

Итоги военной агрессии против Украины - Россия столкнулась с дефицитом литьевого сырья

13.04.2022 14:24





Российский Минпромторг предупреждает о дефиците литиевого сырья в России из-за ухода крупнейших поставщиков - Чили и Аргентины, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы департамента металлургии и материалов ведомства Владислава Демидова.



«В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии», - сказал Демидов в ходе "круглого стола" в Совете Федерации.



Со слов Демидова, Китай сам испытывает дефицит этого сырья. Поэтому «по литию проблема уже гигантская. Если в поставках сырья откажет и Боливия, то России негде будет брать литиевое сырье. Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторов», - пояснил Демидов.



В России промышленная добыча лития отсутствует. Переработку этого металла ведут "Химико-металлургический завод" в Красноярске, "Новосибирский завод химических концентратов" (входит в группу "Росатом") и ООО "ТД Халмек" (Тульская область).



В связи с полномасштабной агрессией РФ против Украины многие странны мира ввели и продолжают вводить жесткие санкции против России. Ограничения затронули финансовый и транспортный секторы, а также могут угрожать вторичными санкциями компаниям, которые продолжат сотрудничество с Россией.



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