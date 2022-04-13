

Зеленский призвал ЕС помочь остановить депортацию украинцев в РФ

13.04.2022 16:27





Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Эстонии призвал ЕС найти инструменты, которые могли бы остановить депортацию украинцев в Россию. Об этом сообщает "Европейская правда".



Зеленский поблагодарил Эстонию за оборонную поддержку, помощь украинским переселенцам и отказ от российских энергоресурсов.



"Но всем нам нужно сделать больше, чтобы предотвратить погружение Европы в то зло, которое континент видел еще в 1940-х годах, в такую ​​же оккупацию, которую пережило и ваше государство. Не должны повториться черные страницы истории, когда украинцы и эстонцы остались на долгие годы в Сибири или на Дальнем Востоке РФ", – сказал он.



"Я призываю вас на уровне Евросоюза найти такие инструменты влияния на Россию, которые могли бы остановить депортацию, вернуть всех депортированных людей домой. Евросоюз в силах, чтобы это обеспечить", - заявил Зеленский.



Он подчеркнул, что Евросоюз должен использовать эту силу.



"Пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев, пока не вернет тысячи украденных детей, она не должна получать денег от европейских государств и компаний. Евросоюз не имеет права быть спонсором депортации", - сказал Зеленский.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



