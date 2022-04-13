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Италия не признает «выборы» в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии
13.04.2022 19:01
Италия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии и выступает за переговорный путь обеспечения стабильности и развития во всем кавказском регионе. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД по "поводу так называемых президентских выборов в Южной Осетии".
"По поводу так называемых президентских выборов, состоявшихся в грузинском регионе Южная Осетия, Италия подтверждает свою всестороннюю поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в рамках международно признанных границ и не признает ничего, противоречащего этим принципам, а также выступает за переговорный процесс для достижения решений, способствующих миру, стабильности и развитию всего кавказского региона", - говорится в сообщении МИД.
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