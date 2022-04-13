

Путин планирует закидать Украину трупами своих солдат

13.04.2022 23:17









В этих целях Москва наращивает силы военной авиации на аэродроме Липецк-2 в Липецкой области. Количество истребителей и бомбардировщиков на аэродроме увеличилось вдвое по сравнению с концом марта. Эти данные подтверждаются спутниковыми фотоснимками.



Готовность России к началу масштабной атаки, ссылаясь на собственные источники, подтверждает издание



Однако, украинская сторона считает, что даже такое преимущество не гарантирует России победы. «Путин просто хочет закидать Украину трупами своих солдат» - такую оценку дают украинцы намерениям Москвы захватить восточную часть Украины.



Напомним, что после поражений на Западном и Северном направлениях, Путин планирует устроить хотя бы маленький «победоносный парад» в Мариуполе, который для Москвы стал неким дамокловым мечом.

В Донецкой и Запорожской областях Россия находится в готовности к наступательным действиям, об этом сообщает Генштаб ВСУ.В этих целях Москва наращивает силы военной авиации на аэродроме Липецк-2 в Липецкой области. Количество истребителей и бомбардировщиков на аэродроме увеличилось вдвое по сравнению с концом марта. Эти данные подтверждаются спутниковыми фотоснимками.Готовность России к началу масштабной атаки, ссылаясь на собственные источники, подтверждает издание «The Times» . По сообщению издания, Путин на Донбассе собирает силы, которые по численности превысят украинские войска на востоке страны в 5 к 1. По данным «The Times», российские войска перебрасываются со всего региона для решающего сражения на Донбассе.Однако, украинская сторона считает, что даже такое преимущество не гарантирует России победы. «Путин просто хочет закидать Украину трупами своих солдат» - такую оценку дают украинцы намерениям Москвы захватить восточную часть Украины.Напомним, что после поражений на Западном и Северном направлениях, Путин планирует устроить хотя бы маленький «победоносный парад» в Мариуполе, который для Москвы стал неким дамокловым мечом.



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