

Маразм крепчает - Депутат Госдумы РФ предложил конфисковать и национализировать YouTube

14.04.2022 00:32









«Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Можно ли запретить воздух или еду? Нужна конфискация. Есть вражеский ресурс, он работает против нас. Иностранные государства конфискуют наше имущество, значит этот бизнес, имущество YouTube, тоже надо конфисковать», — заявил Федеров.



Главным мотивом Федерова оказывается низкое качество российского видеохостинга RuTube, где он не может никак зарегистрироваться. «Оставить людям доступ, но чтобы он работал в интересах РФ, а не иностранных государств, стал трофейным. Закрыть — неправильное решение. Если мне не нравится старый дом, я вначале строю новый, а потом ломаю старый, не наоборот», — подчеркнул он.



Депутату сперва стоило бы посоветоваться со специалистами на счет возможности реализации своих планов мести. Конфисковать что либо, не находящееся в пределах юрисдикции России невозможно не только в практическом плане, но и в самых невообразимых теоретических расчетах.



Напомним, что 9 апреля Google заблокировал YouTube-канал Госдумы «ДумаТВ», а в марте сервис ограничил доступ к каналам российских СМИ. Платформа также полностью приостановила все функции монетизации для пользователей из России.

В России маразм крепчает на высшем государственном уровне. Депутат Госдумы РФ член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предложил конфисковать и национализировать видеохостинг YouTube, об этом пишет интернет-издание Lenta.Ru «Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Можно ли запретить воздух или еду? Нужна конфискация. Есть вражеский ресурс, он работает против нас. Иностранные государства конфискуют наше имущество, значит этот бизнес, имущество YouTube, тоже надо конфисковать», — заявил Федеров.Главным мотивом Федерова оказывается низкое качество российского видеохостинга RuTube, где он не может никак зарегистрироваться. «Оставить людям доступ, но чтобы он работал в интересах РФ, а не иностранных государств, стал трофейным. Закрыть — неправильное решение. Если мне не нравится старый дом, я вначале строю новый, а потом ломаю старый, не наоборот», — подчеркнул он.Депутату сперва стоило бы посоветоваться со специалистами на счет возможности реализации своих планов мести. Конфисковать что либо, не находящееся в пределах юрисдикции России невозможно не только в практическом плане, но и в самых невообразимых теоретических расчетах.Напомним, что 9 апреля Google заблокировал YouTube-канал Госдумы «ДумаТВ», а в марте сервис ограничил доступ к каналам российских СМИ. Платформа также полностью приостановила все функции монетизации для пользователей из России.



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