

Оперативная информация от Генштаба МО Украины по состоянию на 06.00 14.04.2022

14.04.2022 13:20





Враг продолжает наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы нашего государства, усиливает артиллерийские подразделения, оптимизирует существующие системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения.



Сохраняется постоянная угроза применения противником ракетного вооружения по всей территории Украины.



Оккупанты продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.



▪️На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Проводятся плановые мероприятия боевой подготовки.



В белорусском населенном пункте Холмич, на блокпостах, военная полиция вооруженных сил российской федерации и республики Беларусь проверяет личные телефоны. Гражданским сообщается, что украинские подразделения в любое время могут совершить нападение на территорию Беларуси.



▪️На Северском направлении враг производит перегруппировку подразделений Центрального военного округа с территории Брянской и Курской областей. После восстановления боеспособности осуществляет сосредоточение указанных подразделений в Белгородской и Воронежской областях. Враг усиливает контроль границы, производит инженерное оборудование позиций, опорных пунктов и обеспечивает присутствие на них незначительного количества личного состава, вооружения и военной техники.



▪️На Слобожанском направлении противник ведет разведку вероятных направлений наступления, наращивает систему разведки, управления и медицинского обеспечения. Продолжает частично блокировать город Харьков и производит обстрелы города из артиллерии, проводит перегруппировку подразделений и пополнение запасов.



▪️На Донецком и Таврическом направлениях враг вел боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово и штурмовые действия в городе Мариуполь. Удачи не имел. Продолжаются бои. За счет отдельных подразделений 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа осуществляется усиление группировки врага в районе Северодонецка.



На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается проведение принудительных мобилизационных мероприятий. Так, в городе Горловка проводятся ежедневные обходы частных и многоквартирных кварталов.



Кроме того установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой ДНР. Однако указанные показатели были выполнены всего на 20 процентов.



▪️На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности, пополнению боеприпасов, проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Оказывает огненное влияние на подразделения наших войск.



Враг ведет боевые действия в районе Александровки. Пытается возобновить наступление с целью возвращения утраченных позиций в районе Осокоровки.



На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за прошедшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены танк, четыре единицы бронированной и шесть автомобильной техники, а также одна артиллерийская система противника.



Подразделениями зенитных ракетных войск предыдущих суток сбиты два вражеских истребителя.





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