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Нобуо Киси - Россию надо привлечь к ответственности за убийство мирных жителей в Украине


14.04.2022   15:07


Министр обороны Японии Нобуо Киси призывает привлечь Россию к ответственности за убийство мирных жителей в Украине. об этом сообщает японский телеканал NHK.

По словам министра, эти действия недопустимы и нарушают международное гуманитарное право. Он заявил, что решительно осуждает этот акт, а также добавил, что Россия должна быть привлечена к ответственности.

Напомним, что после освобождение города Бучи в Киевской области, мировая общественность увидела всю подноготную "русского мира". После вытеснения российских оккупантов с Бучи стали выявляться факты массовых убийств, пыток, групповых расстрелов и изнасилований, в том числе несовершеннолетних и подростков.

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