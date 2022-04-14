

Нобуо Киси - Россию надо привлечь к ответственности за убийство мирных жителей в Украине

14.04.2022 15:07





Министр обороны Японии Нобуо Киси призывает привлечь Россию к ответственности за убийство мирных жителей в Украине. об этом сообщает японский телеканал NHK.



По словам министра, эти действия недопустимы и нарушают международное гуманитарное право. Он заявил, что решительно осуждает этот акт, а также добавил, что Россия должна быть привлечена к ответственности.



Напомним, что после освобождение города Бучи в Киевской области, мировая общественность увидела всю подноготную "русского мира". После вытеснения российских оккупантов с Бучи стали выявляться факты массовых убийств, пыток, групповых расстрелов и изнасилований, в том числе несовершеннолетних и подростков.



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