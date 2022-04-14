

ГУР - Россия планировала захватить Украину под видом стратегических военных учений

14.04.2022 15:46









В сообщении говорится, что полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу Украины. В частности, группировка российских войск "Центр", действовавшая на черниговском и сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева.



Об этом идет речь в боевом распоряжении командира 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа.



В документе определены этапы проведения наступления и задачи личного состава бригады.



Ссылка на документ в формате Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) сообщает, что Россия планировала захватить Украину под видом стратегических военных учений.В сообщении говорится, что полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу Украины. В частности, группировка российских войск "Центр", действовавшая на черниговском и сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева.Об этом идет речь в боевом распоряжении командира 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа.В документе определены этапы проведения наступления и задачи личного состава бригады.Ссылка на документ в формате PDF



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