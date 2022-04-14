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ГУР - Россия планировала захватить Украину под видом стратегических военных учений
14.04.2022 15:46
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) сообщает, что Россия планировала захватить Украину под видом стратегических военных учений.
В сообщении говорится, что полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу Украины. В частности, группировка российских войск "Центр", действовавшая на черниговском и сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева.
Об этом идет речь в боевом распоряжении командира 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа.
В документе определены этапы проведения наступления и задачи личного состава бригады.
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