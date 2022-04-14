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В Киевской области обнаружили еще одно место массового расстрела мирных жителей


14.04.2022   16:07


Из подвала дома в селе Шевченково Киевской области достали 6 тел замученных и расстрелянных оккупантами мирных жителей, зафиксировано в сводках полиции.

"Во время зачистки села Шевченково полиция Киевской области обнаружила место массовой казни гражданских лиц.

На территории одного из домовладений обнаружено подвальное помещение, где были спрятаны тела мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. На трупах обнаружены следы пыток, а также огнестрельные ранения в голову" - говорится в сообщении.

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