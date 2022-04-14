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Украина и Россия провели четвертый обмен пленными


14.04.2022   17:50


14 апреля состоялся четвертый полноценный обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в Facebook.

По словам Верещук, в Украину возвращается из плена 30 граждан.

"Обменены пять офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены восемь гражданских, включая одну женщину", – написала она.

Сколько Украина выдала взамен россиян, Верещук не уточнила. Обмен, по ее словам, провели по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

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