

Канцлера ФРГ ждут в Киеве только с новой поддержкой тяжелым вооружением – посол Украины в Германии

14.04.2022 17:52





Президент Украины Владимир Зеленский пригласил канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить Киев, но визит главы правительства Германии будет иметь смысл если он "привезет с собой решение коалиции о новой поддержке" Украины.



Такое мнение в интервью "Европейской правде", опубликованном в YouTube СМИ 13 апреля, выразил посол Украины в Германии Андрей Мельник.



Дипломата спросили, стоит ли ожидать визита Шольца в Украину в ближайшее время.



"Я думаю, что ожидать его стоит, приглашение президента есть, но, конечно, этот визит будет иметь смысл только тогда, когда господин канцлер привезет с собой решение коалиции о новой поддержке, – ответил Мельник. – Новая поддержка означает тяжелое вооружение, и не завтра или послезавтра, а сегодня. Это означает шестой пакет санкций и не такой "дырявый", который мы видим, как он готовится, а это должно быть действительно полноценное нефтяное и газовое эмбарго… Это тоже должно быть… То, что произошло в Америке, – то есть закон о ленд-лизе, ленд-лиз 2.0".



Мельник не стал комментировать ситуацию с визитом в Украину Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, но отметил, что "на данном этапе для Украинского государства приоритетом является именно приезд главы правительства".



"Канцлер Германии, он принимает решения, которые мы все ожидаем, а для нас сейчас нет времени на какие-то там протокольные обмены, для нас сейчас вопрос стоит ребром – или мы выживем, или мы сможем минимизировать жертвы среди украинцев", – резюмировал Мельник.



Шольц заявил 13 апреля, что не планирует поездку в Украину в ближайшее время. Он добавил, что был в Киеве всего за несколько дней до начала вторжения РФ (24 февраля) и регулярно звонит Зеленскому.



Что касается поставок оружия, которых требует Киев, Шольц подчеркнул, что он выступал за то, чтобы Германия изменила свои принципы, которым следовала десятилетиями, и начала поставлять оружие Украине.



"Мы доставляли, доставляем и будем доставлять", – сказал канцлер ФРГ.



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