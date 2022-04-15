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Пентагон: Россия еще может атаковать Киев
15.04.2022 10:51
Пентагон считает, что на Киев и другие города Украины российские войска могут продолжать осуществлять ракетные атаки. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джо Кирби, передает nv.ua.
«Да, конечно, у России есть возможность нанести удар по Киеву», - заметил Кирби в ответ на просьбу прокомментировать заявления Кремля о намерении нацелить свои ракеты на «центры принятия решений».
Представитель Пентагона подчеркнул, что даже когда РФ начала отводить свои войска от Киева, от Чернигова, с северной части Украины, в США не считали, что Киев обошел опасности, особенно из воздуха.
«Мы говорили об этом много раз, даже на ранних стадиях отвода и передислокации российских войск», - напомнил представитель оборонного ведомства США.
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