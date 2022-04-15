

В Буче над сбором улик военных преступлений работают французские криминалисты

15.04.2022 16:05





В Буче уже работают французские криминалисты. Они помогают расследовать военные преступления, совершенные российскими оккупационными войсками в отношении мирного населения Украины. Они помогут со сбором улик и в проведении экспертизы тел жертв.



США также примут участие в расследовании военных преступлений в Буче. Прокуроры по уголовным делам встретились с коллегами Евроюста и Европола для разработки плана по сборе доказательств военных преступлений в Украине. В то же время, по запросу украинской прокуратуры, США помогают в сборе информации, которые относятся к военным преступлениям, совершенным в Украине.



В Украину также прибудут эксперты Международной комиссии по пропавшим без вести (ICPP), которые в сотрудничестве с украинскими властями будут проводить раскопки мест преступлений и идентифицировать останки, чтобы потом эти доказательства могли быть использованы в уголовном судопроизводстве не только в Международном, но и в украинских судах. (ICPP) с 1966 года организация разыскивает пропавших без вести в войнах на Балканах.



Напомним, что всего, в Буче, в только в местах массовых захоронений обнаружены тела 403 погибших мииных жителей, среди которых много детей разного возраста. Эти данные не являются окончательными. Точное число жертв пока не известно, пока не все тела найдены и эксгумированы. На данный момент установлены личности лишь167 человек. Поиск мест массовых захоронений продолжается.





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