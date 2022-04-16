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900 тел убитых мирных жителей – промежуточные данные по Киевской области
16.04.2022 13:03
Продолжаются работы по выявлению фактов массовых убийств, пыток и насилия мирных жителей на освобожденных оккупированных Россией территориях Киевской области, совершенных российскими террористами-захватчиками.
На сегодняшний день в Киевской области уже найдено 900 тел мирных жителей, которые погибли в результате военных действий, об этом сообщает глава полиции Киевской области Андрей Небитов. Из них почти половина – официально 403 – только в освобожденной Буче.
"С прискорбием скажу, что сегодня уже 900 тел погибших гражданских, которых мы нашли и передали судмедэкспертам", - сообщил Небитов.
Данную картину усугубляет то, что среди них очень много детей, в том числе младенцев и подростков.
Напомним, что по выявлению, фиксированию и расследованию фактов военного преступления и преступления против человечности, совершенные российскими террористами-захватчиками на оккупированных территориях Украины, работают как местные, так и международные следственные группы.
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