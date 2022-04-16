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Профессиональные спасатели из Австралии, Германии, США и Польши прибыли в Украину


16.04.2022   14:22


В Украину прибыли профессиональные спасатели из Австралии, Германии, США и Польши. Они уже приступили к работе в населенном пункте Бородянка Киевской области, помогая украинским коллегам в разборе завалов.

В Бородянке для них, сотрудников ГСЧС и волонтеров уже установлены первые модульные дома, поступившие по программе помощи США.

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