

Профессиональные спасатели из Австралии, Германии, США и Польши прибыли в Украину

16.04.2022 14:22





В Украину прибыли профессиональные спасатели из Австралии, Германии, США и Польши. Они уже приступили к работе в населенном пункте Бородянка Киевской области, помогая украинским коллегам в разборе завалов.



В Бородянке для них, сотрудников ГСЧС и волонтеров уже установлены первые модульные дома, поступившие по программе помощи США.





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