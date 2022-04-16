

Россия открывает второй фронт в космосе?

16.04.2022 14:57





Россия решила открыть второй фронт в космосе. В Кремле, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что все неудачи в Украине обусловлены тем фактом, что в войне против Украины не задействованы космические войска МО РФ. По этому поводу было принято решение дать задачу космическим войскам России нанести удар по спутниковым системам Илона Маска Starlink. Об этом говорилось в распространенном ранее заявлении Дмитрия Медведева.



Сообщалось, что для обеспечения безопасности всех российских подразделений, задействованных в войне против России, верховным главнокомандующим РФ был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink.



Вскоре это сообщение было опровергнуто, назвав его фейковым и обвинив этом США. Также было подчеркнуто, что «Россия не занимается милитаризацией космоса, но и не позволит это делать другим».



Таким образом, Москва косвенно подтвердила свои «космические планы».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



