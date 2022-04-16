

В Украине погиб еще один грузинский боец

16.04.2022 15:46





В Украине погиб еще один грузинский боец. Также еще один грузинский боец ранен. Эту информацию распространяет находящийся в Украине Вано Надирадзе.



«У грузинских партизан и у нашего братства тяжелый день, во время зачистки в Рубежном погиб Аркадий Касрадзе и тяжело ранен Зура Мушукия», - написал Вано Надирадзе.



Напомним, в Украине погибли уже 7 грузинских бойцов. Это: Ника Шанава, Давид Менабдишвили, Гия Бериашвили, Давид Ратиани, Давид Гобеджишвили, Бахва Чикобава и Аркадий Касрадзе.



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