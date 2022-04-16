

Вице-премьер Украины: В российском плену находятся около 1 000 украинских мирных граждан, половина из которых женщины

16.04.2022 15:51





В российском плену находятся около 1000 гражданских украинцев, половина из которых женщины. В плену также 700 военных, - об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.



«Я буду еще раз и еще раз повторять, возможно, Россия услышит меня, мы не будем обменивать военных на гражданских. Это запрещено Женевскими конвенциями. Мы требуем отпустить без всяких условий и передать украинской стороне гражданских. По военным у нас примерно паритет. У нас более 700 их пленных и у них примерно такое же количество. Я обращаюсь ко всем, кто ждет своих мужей, своих жен - надо набраться терпения, мы даем списки постоянно, другой вопрос, что вражеская сторона не согласовывает всех, а дает лишь отчасти, и только тех, кого считает нужным. Это постоянная перманентная борьба за людей, но мы не оставим ее, понимаете с каким врагом мы имеем дело», - сообщила Верещук.



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