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Зеленский - "Мир должен быть готовым, что Путин может использовать химическое оружие"
16.04.2022 17:31
"Все страны мира должны быть готовы к тому, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины", об этом Зеленский заявил в интервью CNN.
По словам президента Украины, Путин может прибегнуть либо к ядерному, либо к химическому оружию, потому что он не ценит жизни народа Украины.
«Мы должны думать, не бояться, а быть готовыми», – добавил он.
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