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Зеленский: Уничтожение украинских военных в Мариуполе сделает дальнейшие переговоры с Россией невозможными
16.04.2022 21:40
Если Российская Федерация уничтожит украинских военных, которые защищают Мариуполь, то дальнейшие мирные переговоры станут невозможны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «Украинской правде».
Президент Украины отметил, что переговоры с Российской Федерацией продолжаются, хотя к переговорщикам доверия уже нет.
«Мариуполь – это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет», - сказал Зеленский.
Как он отметил, Украина хочет добиться режима прекращения огня, чтобы забрать раненых, женщин и детей, но это зависит от желания России.
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